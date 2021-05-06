06.05.2021 (16:00)

Парадные расчеты ЦВО на Урале поздравят маломобильных ветеранов ВОВ торжественными маршами под окнами их домов

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), принимающие участие в Параде Победы на Площади 1905 года в Екатеринбурге, поздравят маломобильных ветеранов уральской столицы сразу по завершении генеральной репетиции парада 7 мая и после торжественного прохождения 9 мая по адресам их проживания.

Парадные расчеты ЦВО екатеринбургского гарнизона отправятся к местам проживания ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), чтобы провести персональные парады под окнами их домов.

Всего в рамках акции ЦВО «Парад для каждого ветерана» будет поздравлено более 20 фронтовиков, проживающих в уральской столице.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице