06.05.2021 (15:51)

Летчики ЦВО поздравят ветеранов с Днем Победы с борта крупнейшего в мире вертолета

Экипаж крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета Ми-26 Центрального военного округа (ЦВО) поздравит ветеранов Великой Отечественной войны в прямом эфире во время демонстрационного пролета авиации над Екатеринбургом в День Победы.

Поздравление ветеранов ВОВ пройдет с борта воздушного судна после прохождения пеших парадных расчетов и проезда механизированной колонны. Экипаж возглавляющего авиационный парадный строй крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета Ми-26 в прямом эфире поздравит ветеранов войны с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление также будет транслироваться на экран, установленный на Площади 1905 года.

Всего в демонстрационном пролете авиации над Екатеринбургом будут задействованы 14 воздушных судов: крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, модернизированные транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1, ударные Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ, а также самолеты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

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