06.05.2021 (15:42)

В Подмосковье командующий танковой армии ЗВО возложил цветы к бюсту маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова

В Московской области на территории штаба гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель возложил цветы к бюсту маршала бронетанковых войск Михаила Катукова в ходе торжественного мероприятия приуроченному к 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые ветераны, офицеры, прапорщики и солдаты, наша страна никогда не забудет радость мая 1945 года. В этот день счастье Победы, гордость за Отечество и боль потерь переполняет каждого из нас. Мы всегда будем помнить подвиг героического народа, который стал для каждого из нас примером. Мы гордимся вашей славой и низко склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу землю, нашу свободу, нашу жизнь.» - сказал командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

В 1941-1945 г. Михаил Ефимович Катуков с января 1943 года и до конца войны командовал 1 танковой армией, которая с апреля 1944 года переименована в 1 гвардейскую танковую армию. На тот момент гвардии генерал-полковник танковых войск Михаил Катуков стал первым командующим гвардейской танковой армии.

Гвардейская танковая армия участвовала в Орловско-Брянской операции, битве за Москву, танковом сражении на Курской дуге, в освобождении Украины, в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской операциях против нацистской Германии и её союзников. Гвардейская танковая армия прошла боевой путь от Курска до Берлина протяжённостью три тысячи километров. Армия самостоятельно и во взаимодействии с войсками других армий освободила на территории Советского Союза 54 города, на территории Польши — 72, на территории Германии овладела 25 городами. За успешные боевые действия гвардейские знамена соединений и частей армии украсили 127 боевых орденов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице