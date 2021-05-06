06.05.2021 (15:39)

Знамена Бессмертного полка и Юнармии пролетят в парадном строю над Екатеринбургом в День Победы

Экипажи транспортных самолетов Центрального военного округа (ЦВО) разместят в салонах воздушных судов знамена «Бессмертного полка» и «Юнармии» во время демонстрационного пролета авиации над Екатеринбургом в День Победы.

Представители патриотических движений «Бессмертный полк» и «Юнармия» передадут летчикам транспортных самолетов Ан-12, Ан-26 и пассажирского Ту-134УБЛ знамена своих организаций, которые будут размещены в салонах самолетов. Помимо знамен «Бессмертного полка» и «Юнармии» в салонах военных самолетов будут размещены фотографии фронтовиков- родственников членов экипажей.

Всего в демонстрационном пролете авиации над Екатеринбургом будут задействованы 14 воздушных судов: крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, модернизированные транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1, ударные Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ, а также самолеты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Всего на территории Центрального военного округа демонстрационные пролеты авиации пройдут в четырех городах: Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Кызыле. В общей сложности в них будет задействовано 16 самолетов и 13 вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО.

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