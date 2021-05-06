06.05.2021 (15:36)

Женский парадный расчет ЦВО поздравил в Екатеринбурге фронтовика - участника обороны советского Заполярья

Женский парадный расчет Центрального военного округа (ЦВО) поздравил с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 93-летнего фронтовика Александра Дмитриевича Зверева.

Во дворе многоквартирного дома по месту жительства Александра Дмитриевича артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили для фронтовика песни военных лет, дети прочитали стихи. После чего женский парадный расчет ЦВО, держа равнение на ветерана, прошел торжественным маршем по двору жилого дома. Александр Дмитриевич принимал парад, стоя на крыльце подъезда в окружении соседей и родственников.

Справочно: после смерти родителей 14-летний Александр Зверев попал в уникальное учебное заведение - Соловецкую школу юнг, учрежденную в мае 1942 года. После окончания служил боцманом на торпедном катере в составе Северного флота, охраняя от подлодок вермахта караваны, доставлявшие в порт Мурманска помощь по ленд-лизу от стран-союзниц.

За проявленные мужество и героизм награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями Ушакова, «За оборону советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».

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