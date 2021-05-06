Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.05.2021 (15:34)

Первая тренировка пролета авиации над площадью Ленина прошла в Новосибирске

Первая тренировка пролета авиации над площадью Ленина в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов прошла в Новосибирске.

Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя для пролета над площадью в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 400 км/ч для самолетов.

В пролете задействованы 6 единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31.

Генеральная репетиция пролета авиации пройдет 7 мая над центральной площадью Новосибирска.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false