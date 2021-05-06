06.05.2021 (15:28)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили ветерана ВОВ с наступающим Днем Победы

Российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поздравили 94-х летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Леокадию Дмитриевну Ковтун с наступающей 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

От всего личного состава российского соединения офицеры поздравили ветерана с наступающим праздником, вручив цветы и памятный подарок. Музыканты военного оркестра устроили персональный мини-концерт под окнами её квартиры, исполнив композиции времен Великой Отечественной войны «День Победы», марш «Прощание славянки», «Катюша».

Справочно: войну Леокадия Дмитриевна встретила в 1941 году в Могилевской области Белорусской ССР. Чтобы не погибнуть от рук оккупантов и оказать помощь стране, она в четырнадцатилетнем возрасте ушла добровольцем в партизанский отряд и закончила курсы медицинской сестры. Среди товарищей по оружию пользовалась уважением и авторитетом, неоднократно спасала жизни советских солдат в боях. Она награждена орденом «Отечественной Войны» 1-й степени, медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За победу над Германией» и многими другими наградами.

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