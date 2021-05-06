06.05.2021 (15:21)

В Омском автобронетанковом инженерном институте к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне организовано театрализованное представление «В лесу прифронтовом»

На военно-мемориальном комплексе Омского автобронетанкового инженерного института филиала Военной академии МТО состоялось торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие военнослужащие и гражданский персонал института, члены их семей, жители г. Омска, представители ветеранских, воспитанники всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», курсанты Омской академии МВД. Среди почетных гостей присутствовали: митрополит Омский и Таврический Владимир, начальник Пограничного управления ФСБ России по Омской области, главный федеральный инспектор по Омской области и многие другие. Всего в мероприятии приняли участие более пяти тысяч человек.

Торжество началось с минуты молчания и возложения цветов к Вечному огню. После митинга начальник института полковник Сергей Приймак и митрополит Омский и Таврический Владимир заложили камень в основании звонницы Храма Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского, построенного при попечительстве заместителя Министра обороны Российской Федерации, героя России генерала армии Булгакова Д.В.

Основным событием праздника стала военно-историческая реконструкция приграничного сражения 1941 года «Битва за Перемышль», проведенная курсантами института совместно с членами патриотических клубов Омской области и военнослужащими пограничного управления ФСБ России по Омской области. Зрители увидели начало вторжения немецких войск через государственную границу, поваленные пограничные столбы и вышки, рев немецких танков и героическую атаку советских бойцов, которые в рукопашной схватке выбили захватчиков с родной земли.

Концертные программы, подготовленные творческими коллективами института и г. Омска еще раз напомнили о подвиге русского солдата в тяжелые и страшные дни войны.

В березовой роще была организована полевая кухня с традиционной гречневой кашей и сладким чаем.

Положительные, позитивные эмоции гостей и зрителей, слова благодарности за подготовленный праздник, завершили мероприятие, оставив самые приятные отзывы и впечатления.

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