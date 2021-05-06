06.05.2021 (15:16)

Главнокомандующий ВМФ в преддверии Дня Победы возложил цветы в честь 100-летия со дня рождения вице-адмирала Неволина Г.Л. в Кронштадте

В преддверии празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне представители Главного командования ВМФ возложили цветы в честь 100-летия со дня рождения вице-адмирала Неволина Г.Л. в Кронштадте.

В торжественно-траурной церемонии также приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов, офицеры Главного командования ВМФ России, учащиеся военно-морских образовательных учреждений и руководящий состав Военного учебно-научного центра ВМФ, представители ветеранских организаций Военно-Морского Флота, а также кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Все участники церемонии почтили память выдающегося советского подводника, участника Великой Отечественной войны, первого командующего 3 флотилии подводных лодок Северного флота.

Неволин Георгий Лукич выпускник Тихоокеанского ВВМУ 1945 года, с 1952 по 1958 годы командовал подводными лодками различных проектов на Тихоокеанском флоте.

С 1960 года на различных командных должностях в Подводных силах Северного флота. 14 декабря 1969 года контр-адмирал Г.Л. Неволин назначен первым Командующим 3 Флотилии подводных лодок Северного флота в Гаджиево. С 1973 по 1984 год, в течение 11 лет, был Начальником Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола.

Вице-адмирал Г.Л. Неволин награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды, медалями За боевые заслуги, За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., За победу над Японией.

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