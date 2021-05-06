06.05.2021 (14:30)

Юнармейцы из Приднестровья поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, юнармейцы совместно с военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия ветераны рассказали свой пройденный путь в период Великой Отечественной войны, о событиях за которые получили свои боевые награды, а также продемонстрировали свой фотоальбом.

Юнармейцы и военнослужащие ОГРВ ПРРМ вручили ветеранам памятные поздравления и подарки, а также письма, написанные юнармейцами в рамках конкурса «письмо ветерану».

В рамках мероприятий, посвящённых 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне личный состав ОГРВ ПРРМ примет участие в военном параде, а юнармейцы примут участие в реконструкции боя.

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