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06.05.2021 (14:15)

Расчёты системы С-400 «Триумф» Западного военного округа уничтожили крылатые ракеты в ходе тренировки

В Псковской области боевые расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе тренировки выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению крылатых ракет и авиации условного противника.

Дежурных смены боевых расчётов, стоящие на боевом дежурстве по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов, с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника.

Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах.

Справочно: Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в т.ч. гиперзвуковых, на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полёта не более 4,8 км/с

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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