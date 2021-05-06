06.05.2021 (14:00)
На «Самбекских высотах» в Ростове-на-Дону состоялось торжественное захоронение останков советских воинов
На территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области состоялась торжественная церемония захоронения останков красноармейцев.
Церемония перезахоронения бойцов, погибших в боях за Ростовскую область, прошла со всеми воинскими почестями. Под оружейный залп и звуки военного оркестра Южного военного округа (ЮВО) останки погибших солдат предали земле. Также участники церемонии возложили цветы к месту захоронения.
В мероприятии приняли участие военнослужащие ЮВО, представители администрации области, силовых структур и поисковых отрядов Ростовской области, ветераны войны, юнармейцы, школьники и кадеты.
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