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06.05.2021 (13:45)

В Ростове-на-Дону состоялось открытие стелы, символизирующей этапы истории ЮВО

В престольный праздник святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия стелы, символизирующей основные этапы истории Южного (Северо-Кавказского) военного округа (ЮВО).

Стела расположена на территории Главного Храма ЮВО (Церковь Иоана Воина) в Ростове-на-Дону. Командование округа, ветераны и представители администрации Ростовской области приняли участие в церемонии возложения венков к скульптурной композиции, а также в храме состоялась торжественная литургия, посвященная празднику.

Ранее, 5 мая, в парке Дружбы Ростова-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия бюста герою Советского Союза маршалу Ивану Христофоровичу Баграмяну.

4 мая в Ростове-на-Дону отметили 103-ю годовщину со дня образования ЮВО. Округ является преемником Северо-Кавказского военного округа, сформированного 4 мая 1918 года.

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Метки:
Южный военный округ
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