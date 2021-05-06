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06.05.2021 (13:30)

Первая совместная репетиция Парада Победы прошла в Новосибирске

Первая совместная репетиция пеших расчетов и колонн военной техники, которые будут задействованы в параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла на центральной площади Новосибирска – площади Ленина.

В составе пешей колонны приняли участие более 2000 военнослужащих соединений и воинских частей, а также силовых структур региона. Впервые в составе пешей колонны принимают участие 4 женских парадных расчета.

В составе механизированной колонны прошли более 50 единиц военной техники, в том числе боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные системы залпового огня «Град», танки Т-72Б3М, бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другая техника. Впервые в составе механизированной колонны прошел многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД) и тяжелый механизированный мост «ТММ-3М2» на базе автомобиля КамАЗ, инженерно-саперного полка ЦВО, сформированного в конце 2020 года.

Во время репетиции военнослужащие отработали порядок и последовательность выдвижения личного состава и техники, а также элементы приветствия, выноса знамен.

В ходе проведения репетиции Парада Победы были соблюдены санитарно-противоэпидемиологические меры, направленные на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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