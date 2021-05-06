06.05.2021 (13:01)

В Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки «Подвиг народа»

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ состоялось открытие выставки «Подвиг народа».

На выставке представлены работы петербургского художника Александра Новоселова, посвященные Великой Отечественной войне.

Среди картин, представленных на выставке, одна из самых пронзительных – «Осенний сон» (2010 г.). На ней спящий в окопе солдат видит во сне свою любимую девушку на ковре из золотых осенних листьев. Рядом с ней – пластинки со знакомыми довоенными мелодиями. Мирная жизнь расцветает здесь светлыми яркими красками на контрасте с черно-коричневыми красками окопа.

На выставке демонстрируется много выразительных портретов. Все они написаны с натуры и, благодаря этому, отмечены безусловными чертами достоверности. В портретах солдата, танкиста, добровольца, комбата, сапера проступают образы давно ушедших героев. Мы видим их такими же молодыми и живыми, какими они могли быть тогда, более семидесяти лет назад. В них все убеждает – сила характера, ясность взгляда, настороженная сосредоточенность.

Александр Новоселов с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, обладатель премии губернатора Санкт-Петербурга «Лучший выпускник 2007», награжден дипломом и Золотой медалью Российской Академии художеств, лауреат первой премии в номинации «Живопись» конкурса «Великая Победа 1945-го» И.А.Минакова (2008 г.), обладатель Гран-При IV Международной выставки-конкурса преподавателей творческих направлений высших и средних профессиональных художественных заведений «Творческая Осень 2019» (Санкт-Петербург).

А.Ю. Новоселов – член Союза художников России, преподаватель Института имени И.Е. Репина, участник более 40 выставок. В 2020 году награжден Золотой медалью Союза Художников России «Духовность. Традиции. Мастерство». Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

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