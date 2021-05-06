06.05.2021 (12:45)

2106 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, Военно-воздушной академии, сотрудников других силовых ведомств и МЧС пойдут на параде Победы в Воронеже

Более 1800 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа примут участие в параде 76-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади Ленина в городе воинской славы Воронеже.

В этом году в параде Победы будет задействовано 4 батальона и 18 рот как сухопутных, так и воздушных родов войск. Также в параде примет участие около 300 сотрудников силовых ведомств и МЧС Российской Федерации. Сводный военный оркестр будут представлять ГУ МВД по Воронежской области, Главное управление войск национальной гвардии по Воронежской области, Воронежский институт правительственной связи ФСО и мотострелковый полк общевойсковой армии ЗВО.

Перед гостями и жителями города Воронежа пройдёт механизированная колонна, состоящая из 86 единиц военной техники: реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», автомобилей специального назначения «Тигр», «Тайфун» и «Рысь» и тяжёлых транспортно-заряжающих машин.

Кроме того, после прохождения механизированной колонны войск общевойскового объединения для граждан и гостей города будет проведён статический показ военной техники с ее тактико-техническими характеристиками и боевыми возможностями на специальной площадке рядом с Кольцовским сквером.

Парад Победы в городе воинской славы Воронеже состоится 9 мая в 10:00 на площади Ленина.

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