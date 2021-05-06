06.05.2021 (12:42)

Юнармейцы Республики Крым приняли участие в акции «Мы помним – Мы сохраним»

В преддверии 76-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне воспитанники ВВПОД «Юнармия» Республики Крым провели акцию «Мы помним – Мы сохраним»

В рамках акции воспитанники патриотических клубов Республики во взаимодействии с администрациями муниципальных образований провели уборку и восстановление памятных захоронений героям Великой Отечественной войны, а также монументов подвигу советских воинов.

Школьники всех муниципальных образований Республики Крым присоединились к данной акции, в ходе которой провели косметическое восстановление памятников и монументов, провели уборку прилегающей территории. А руководители военно-патриотических клубов в ходе мероприятий по восстановлению монументов провели для учащихся краткий исторический экскурс о подвиге, который увековечен на том или ином памятном знаке.

Акция «Мы помним – Мы сохраним» стартовала 8 апреля и приурочена к празднованию 77-й годовщине освобождения Республики Крым от немецко-фашистских захватчиков и 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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