06.05.2021 (12:40)

Военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО возложили цветы и венки к памятнику лётчикам в Орловской области

В городе Орёл военнослужащие Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели церемонию возложения венков к памятнику лётчикам.

Церемония была проведена с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер.

Памятник летчикам в Орле был открыт 4 августа 1973 года у ворот военного в то время аэродрома, накануне 30-й годовщины освобождения г.Орла от немецко-фашистских захватчиков и посвящен советским лётчикам, героически сражавшимся за освобождение Орловщины в годы Великой Отечественной войны.

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