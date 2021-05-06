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06.05.2021 (12:40)

Военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО возложили цветы и венки к памятнику лётчикам в Орловской области

В городе Орёл военнослужащие Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели церемонию возложения венков к памятнику лётчикам.

Церемония была проведена с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер.

Памятник летчикам в Орле был открыт 4 августа 1973 года у ворот военного в то время аэродрома, накануне 30-й годовщины освобождения г.Орла от немецко-фашистских захватчиков и посвящен советским лётчикам, героически сражавшимся за освобождение Орловщины в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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