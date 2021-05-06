06.05.2021 (12:30)

Военные автоинспекторы провели урок безопасности дорожного движения со школьниками поселка Высокий Мурманской области

Сотрудники 254-й военной автомобильной инспекции Северного флота провели занятие по повышению безопасности дорожного движения среди учеников средней общеобразовательной школы №13 в поселке Высокий Мурманской области.

Представители военной автомобильной инспекции рассказали детям о своей службе и о важности соблюдения правил дорожного движения, показали своё специальное обмундирование и снаряжение.

Ребята смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля, включить проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы (сирены), подержать в руках технические средства, применяемые инспекторами военной автомобильной инспекции в повседневной деятельности.

Такие встречи военнослужащих с детьми способствуют повышению уровня знаний Правил дорожного движения у школьников и позволяют им дополнительно познакомиться со спецификой службы военной автомобильной инспекции в Вооруженных Силах Российской Федерации.

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