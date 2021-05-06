06.05.2021 (12:15)

Воспитанница Санкт-Петербургского Пансиона стала победителем конкурса «Профессия - полярник: полярные исследователи»

Воспитанница 7В класса Санкт-Петербургского Пансиона Полина Хруснова стала победителем межшкольного конкурса ученических исследований «Профессия - полярник: полярные исследователи».

Торжественное награждение победителей конкурса состоится накануне Дня полярника на ледоколе Красин.

Победители конкурса были приглашены на экскурсию на научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников», которое только что вернулось из антарктического рейса.

Капитан судна Дмитрий Александрович Карпенко рассказал об особенностях плавания в высоких широтах. Ребят ожидал радушный прием экипажа и обед в кают-компании судна. Второй помощник капитана позволил заглянуть в уголки судна, подняться на верхнюю палубу и посидеть в аварийной шлюпке.

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