06.05.2021 (12:15)
Воспитанница Санкт-Петербургского Пансиона стала победителем конкурса «Профессия - полярник: полярные исследователи»
Воспитанница 7В класса Санкт-Петербургского Пансиона Полина Хруснова стала победителем межшкольного конкурса ученических исследований «Профессия - полярник: полярные исследователи».
Торжественное награждение победителей конкурса состоится накануне Дня полярника на ледоколе Красин.
Победители конкурса были приглашены на экскурсию на научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников», которое только что вернулось из антарктического рейса.
Капитан судна Дмитрий Александрович Карпенко рассказал об особенностях плавания в высоких широтах. Ребят ожидал радушный прием экипажа и обед в кают-компании судна. Второй помощник капитана позволил заглянуть в уголки судна, подняться на верхнюю палубу и посидеть в аварийной шлюпке.
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