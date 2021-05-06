06.05.2021 (12:10)

«Золото» и «серебро» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь на чемпионате Европы по прыжкам на батуте

В командных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Александр Лисицын выступал совместно с Вадимом Афанасьевым, Алексеем Светлишниковым и Никитой Лениным. По итогам турнира сборная команда России завоевала золотые награды. Вторыми стали представители Дании, третьими – сборная Португалии.

В личных соревнованиях Александр за две финальные попытки показал результат 77,4 балла. Это позволило ему завоевать серебряную медаль чемпионата Европы. Первым стал другой представитель России Вадим Афанасьев (79,3), третья ступень пьедестала почета у представителя Азербайджана Михаила Малкина (75,3).

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