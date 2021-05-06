06.05.2021 (12:00)

Генеральная репетиция парада Победы пройдет на центральной площади Екатеринбурга 7 мая

Генеральная репетиция торжественного прохождения парадных расчетов и механизированной колонны войск гарнизона пройдет на Площади 1905 года в Екатеринбурге 7 мая в 9.30 (Екб)

Предварять парад будет театрализованная автоэкспозиция «Долгий путь Победы». Автоколонна из 12 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны: битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградское сражение, взятие Берлина.

Также новинкой парада станет участие одиннадцати всадников в форме казачьих кавалерийских формирований времен Великой Отечественной войны. Конники пройдут по Площади 1905 года перед парадом сразу после проезда автоэкспозиции. В руках всадники будут держать знамена воинских частей, сформированных на Урале в годы войны.

В ходе генеральной репетиции парада Победы по главной площади уральской столицы в строю торжественным маршем пройдут около 20 парадных расчетов общей численностью около 2,5 тыс. человек. Впервые в параде войск гарнизона примут участие воспитанники Екатеринбургского суворовского училища и девушки-курсанты Уральского института МВД. Также в парадном строю пройдут расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО), военнослужащие мотострелкового, железнодорожного соединений и военной полиции. Также по главной площади уральской столицы промаршируют сотрудники ГУ ФСИН по Свердловской области, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. В ходе музыкального сопровождения сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона под руководством начальника военно-оркестровой службы ЦВО полковника Сергея Алеева исполнит около 30 встречных и парадных маршей. Принимать парад будет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Командующим парадом назначен генерал-лейтенант Юрий Петров.

Механизированная колонна парада Победы насчитывает более 100 образцов современной и исторической военной техники. Её возглавит легендарный танк Т-34. Также историческая техника будет представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортерами БТР-152, БТР-40, фронтовыми грузовиками ГАЗ АА «полуторка» и «Студебеккер», военными мотоциклами МВ-650.

По брусчатке Площади 1905 года проедут комплексы войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ, радиотехнических войск, инженерно-саперных подразделений и службы горючего. Парадные группы артиллерии и ракетных войск будут представлены самоходными артиллерийскими установками «Мста-С, оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира», а также реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град».

Среди новинок, стоящих на вооружении соединений и воинских частей ЦВО, впервые будут показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитный ракетный комплекс средней дальности Бук-М3 и бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр».

В статическом показе на платформах будут изображены сцены в исполнении артистов ансамбля песни и пляски ЦВО в одежде времен Великой Отечественной войны: пилотках, шапках-ушанках, ватниках и брюках галифе. Каждый артист будет изображать собирательный образ героя-фронтовика: девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку и лыжника в маскхалатах.

Машины будут двигаться со скоростью не более 10 километров в час на минимальной дистанции, тем самым создавая непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 до 9 мая 1945 года.

Сразу после проезда механизированной колонны в небе над уральской столицей пролетят крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, ударные вертолеты Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ, самолеты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В самолетах и вертолетах над главной площадью уральской столицы пролетит копия знамени Победы, а также знамена и около 100 фотографий бессмертного полка. С воздуха ветеранов Великой Отечественной войны поздравит командир экипажа вертолета Ми-26, возглавляющего авиационный парадный строй.

Парад завершится дефиле военнослужащих роты почетного караула ЦВО перед трибуной.

Всего к военному параду в Екатеринбурге привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, более 100 единиц военной техники и 14 летательных аппаратов.

В день Победы для гостей и жителей города рядом с трибуной будет впервые развернута выставка вооружения и военной техники. В том числе современные танки с улучшенными характеристиками Т-72Б3М, газотурбинные Т-80, а также различные модификации танков Т-72. Исторический кластер будет представлен, средними танками Т-34-85, Т-34-76, легкими Т-70 и Т-60, а также самоходными противотанковыми артиллерийскими установками Су-100. Кроме того, выставку пополнит колесная и легкобронированная ретротехника из музея в Верхней Пышме. На площадке экспозиции военнослужащие ЦВО расскажут о тактико-технических характеристиками и боевых возможностях образцов представленного вооружения, с которыми жители и гости Екатеринбурга смогут сфотографироваться.

Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая 2021 года, на Площади 1905 года в Екатеринбурге. Сбор представителей СМИ в 08:45 (Екб) со стороны ул. Урицкого. Просим не опаздывать. Пропуск будет осуществляться по списку аккредитации, согласованному с пресс-службой ЦВО.

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