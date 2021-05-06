06.05.2021 (11:45)
Рядовой спортроты ЦСКА стал серебряным призером Первенства Европы по скалолазанию
В Перми продолжаются соревнования Первенства Европы по скалолазанию. В дисциплине «лазание на скорость» в возрастной категории юниоры 18-19 лет армейский спортсмен стал обладателем серебряной награды.
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Ярослав Пашков в Перми на Первенстве Европы стал серебряным призером.
В финале Пашкову, действующему на тот момент победителю Первенства Европы, противостоял еще один российский скалолаз Иван Земляков.
Сначала Земляков заработал солидный отрыв, но потом Пашков совершил камбэк и в верхней части трассы соперники вновь выровнялись. В итоге всё решилось на касании. Земляков выбил результат в 6,75 секунды и стал обладателем «золота», а Пашков не сумел остановить хронометр, но пополнил свою копилку «серебром», которого до этого момента у него не было.
Компанию на пьедестале россиянам составил итальянец Стефани Джакопо. Выиграв у Антона Кульбы.