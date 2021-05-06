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06.05.2021 (11:30)

В Калининградской области военнослужащие армейского корпуса привели в порядок захоронения советских воинов

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота совместно с юнармейцами города Гусева Калининградской области провели совместную акцию, в рамках которой были приведены в порядок захоронения советских воинов, погибших в боях за Восточную Пруссию.

Участники акции привели в порядок могилы неизвестных солдат - убирали упавшие ветки и листья, пропололи траву, очистили памятники.

Всего в мероприятии приняло участие около 200 военнослужащих армейского корпуса и более 50-ти юнармейцев.

Первой в ходе акции была приведена в порядок одна из самых больших братских могил, находящихся на территории Гусевского военного гарнизона. Здесь захоронено 1300 советских солдат и офицеров.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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