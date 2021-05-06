06.05.2021 (11:00)

Почетное звание «ударных» подтвердили двенадцать подразделений общевойсковой армии ЗВО

Двенадцать подразделений общевойсковой армии Западного военного округа подтвердили почетное звание «ударных» по итогам контрольной проверки, прошедшей в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе проверки проверялись навыки военнослужащих и подразделений по тактической, инженерной, военно-медицинской и физической подготовкам. Кроме того, личный состав, привлекаемый к проверке, сдал зачеты по РХБ защите, вождению, а также выполнил упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Одна мотострелковая, две танковые и одна инженерная-саперная роты, три зенитно-ракетных, две гаубично-самоходных и одна противотанковая батарея, ракетный дивизион, а также взвод РХБ защиты показали лучшие результаты по предметам обучения среди подразделений общевойсковой армии ЗВО.

Почетное звание «ударного» присваивается приказом Министра обороны РФ для наиболее боеспособных подразделений с вручением особого геральдического знака и требует ежегодного подтверждения. Впервые это звание было введено в употребление годы Первой мировой войны для обозначения отборных частей русской императорской армии, предназначенных для прорыва обороны противника.

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