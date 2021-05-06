Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.05.2021 (11:00)

Почетное звание «ударных» подтвердили двенадцать подразделений общевойсковой армии ЗВО

Двенадцать подразделений общевойсковой армии Западного военного округа подтвердили почетное звание «ударных» по итогам контрольной проверки, прошедшей в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе проверки проверялись навыки военнослужащих и подразделений по тактической, инженерной, военно-медицинской и физической подготовкам. Кроме того, личный состав, привлекаемый к проверке, сдал зачеты по РХБ защите, вождению, а также выполнил упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Одна мотострелковая, две танковые и одна инженерная-саперная роты, три зенитно-ракетных, две гаубично-самоходных и одна противотанковая батарея, ракетный дивизион, а также взвод РХБ защиты показали лучшие результаты по предметам обучения среди подразделений общевойсковой армии ЗВО.

Почетное звание «ударного» присваивается приказом Министра обороны РФ для наиболее боеспособных подразделений с вручением особого геральдического знака и требует ежегодного подтверждения. Впервые это звание было введено в употребление годы Первой мировой войны для обозначения отборных частей русской императорской армии, предназначенных для прорыва обороны противника.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев провёл проверку участников парада Победы в Воронеже перед генеральной репетицией
9 мая салютный дивизион ЗВО произведет салют из 16 различных точек города Москвы
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО завершили благоустройство воинских захоронений в Белгородской области
Юнармейцы из Приднестровье приняли участие в акции «Письмо ветерану»

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false