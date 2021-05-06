06.05.2021 (10:30)

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Великой Победы

Текст поздравления командующего Черноморским флотом:

Уважаемые моряки-черноморцы, севастопольцы и крымчане, дорогие наши ветераны!

От имени Военного совета Черноморского флота поздравляю матросов, старшин и сержантов, мичманов и прапорщиков, офицеров, адмиралов и генералов, гражданский персонал флота, ветеранов войны и Вооруженных Сил с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 77-й годовщиной освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

День Победы наш самый главный праздник. Праздник весны, праздник нашей памяти, праздник надежды.

9 мая 1945 года это не просто дата, это поворотная веха в истории, пройдя которую, человечество изменилось, и появилась надежда, что никто и никогда больше не посмеет разжечь огонь войны, разрушить судьбы людей.

К сожалению, в наше время в отдельных странах враждебная природе человека идеология фашизма вновь взята на вооружение организациями неофашистов и террористов. Сегодня наряду с боевыми действиями в горячих точках идет война за умы, сердца и историческую память правнуков победителей, за нашу с вами память.

Поэтому мы стремимся к тому, чтобы военнослужащие Черноморского флота знали историю своей страны и получили правильные жизненные ориентиры. Только это является гарантией того, что мы сможем отстоять и передать следующим поколениям величие подвига советского народа.

Хочу сказать самые добрые слова в адрес тех, кто прошел Великую Отечественную войну, сохранил в себе силы, чтобы отстроить заново разрушенную страну, растить детей, воспитывать внуков. Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу отвагу, честь, доблесть и мужество! Вы – наша гордость и наша совесть!

Желаю вам, дорогие товарищи и боевые друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии, мирного неба над головой, дальнейших успехов в службе и труде на благо Отечества.

Поздравляю вас с всенародным праздником – Днём Великой Победы!

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