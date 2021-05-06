06.05.2021 (10:15)

Командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев провёл проверку участников парада Победы в Воронеже перед генеральной репетицией

Командующий общевойсковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев провёл проверку пеших колон, участвующих в параде 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе воинской славы Воронеже перед проведением генеральной репетиции.

Командующий армии проверил подгонку формы одежды военнослужащих, осмотрел состояние вверенного вооружения, а также оценил уровень организации санитарно-эпидемиологических мер, направленных против заноса и распространение коронавирусной инфекции среди личного состава, сотрудников силовых структур и МЧС.

Также генерал-лейтенант Андрей Иванаев проверил техническое и косметическое состояние военной и специальной техники, которая будет задействована в параде Победы.

Всего в пеших парадных расчётах пройдёт свыше 2100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, представителей силовых структур, курсантов Военно-воздушной академии. Будет задействовано 86 единиц военной и специальной техники.

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