06.05.2021 (10:00)

В НИИ Военной академии МТО состоялась отраслевая научно-практическая конференция

В Научно-исследовательском институте академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева проведена отраслевая научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы строительства и развития автоматизированных систем управления материально-техническим обеспечением ВС РФ».

В работе конференции приняли участие представители Центральных органов военного управления МТО ВС РФ, должностные лица управления Западного военного округа, представители высших военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций МО РФ, предприятий промышленности.

Целью конференции явилось обсуждение актуальных вопросов применения средств АСУ МТО ВС РФ, а также выработка путей их решения.

Открыл конференцию начальник научно-исследовательского института академии кандидат военных наук, доцент полковник Антон Бычков. В своем приветственном слове начальник института поблагодарил присутствующих за положительный отклик к участию в конференции, довел цели и задачи совместной работы по тематике мероприятия.

Конференция прошла в живом общении и вызвала заинтересованность всех участников в ее предстоящих результатах на среднесрочную перспективу.

После проведения пленарного заседания участники конференции осмотрели выставку образцов продукции промышленности.

Дополнительно в конференции были проведены тематические Круглые столы, где участники пришли к согласованным решениям по отдельным вопросам проблематики, рассмотренной на конференции.

Итогом конференции стали предложения, проработанные совместно со всеми участниками и предоставленные в Центральные органы военного управления для дальнейшей проработки и принятия решения.

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