06.05.2021 (09:10)

На Камчатке, с участием моряков Тихоокеанского флота, возобновлена традиция проведения молебна в честь Святого Георгия Победоносца

Эта традиция после долгого перерыва возобновлена архиепископом Петропавловским и Камчатским Федором и командующим Войсками и силами на Северо-востоке России (ОКВС) вице-адмиралом Александром Юлдашевым.

Службу в Морском соборе возглавил сам Архиепископ Петропавловский и Камчатский владыка Федор. На ней присутствовали вице-адмирал Александр Юлдашев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, руководители всех силовых структур региона. В молебне также приняли участие представители командования частей и соединений ОКВС и Подводных Сил Тихоокеанского флота- всего более 250 военнослужащих. В молитвах военные моряки и правоохранители почтили сильных и смелых, прославившихся в ратном деле, вставших на защиту слабых, готовых отстаивать веру и истину, служить до смертного часа.

Обращаясь к присутствующим командующий ОКВС вице-адмирал Александр Юлдашев подчеркнул, что в День Георгия Победоносца мы вспоминаем воинов, которые пали, защищая наше Отечество, а также молимся за всех, чей долг - охранять границы страны. «Желаю в этот день почитания покровителя воинов сил и терпения в вашей нелёгкой службе, Я уверен, что наша страна, несмотря на все трудности, благодаря таланту наших людей, мудрости, уму, силе духа и веры победит во всем», - отметил командующий.

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