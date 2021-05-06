06.05.2021 (09:20)

Военнослужащие Тихоокеанского флота во Владивостоке возложили венки и цветы к памятникам защитникам Отечества

Во Владивостоке в рамках памятных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, моряки Тихоокеанского флота возложили венки и цветы к памятникам защитникам Отечества.

По традиции, в Гайдамакском сквере прошел торжественный митинг с возложением венков и цветов к мемориалу-Братской могиле моряков Тихоокеанского флота, павших в боях с войсками империалистической Японии в августе 1945 года. В ней приняли участие временно исполняющий обязанности заместителя командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Кореневич, руководство Приморского края и Владивостока, представители ветеранских организаций города и региона.

Также Почётный караул Тихоокеанского флота был выстроен у памятника танковой колонне «Приморский комсомолец», куда представители командования ТОФ возложили гирлянду цветов. Перед памятником торжественным маршем прошли военнослужащие частей Владивостокского гарнизона, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, других силовых ведомств региона.

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