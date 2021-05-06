06.05.2021 (09:30)

Военнослужащие ЮВО в Карачаево-Черкесии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

Военнослужащие мотострелкового горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городах республики, с Днем Победы.

Для ветеранов были собраны именные подарки от военнослужащих части. Также для ветеранов подготовили видеообращение командира соединения на торжественном построении с прохождением на плацу торжественным маршем, песни в исполнении военного оркестра соединения, рисунки юнармейцев и детей военнослужащих.

При вручении подарков военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах, провели санитарную обработку придомовой территории, а также помогли произвести необходимые закупки в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

«Это самое малое, чем мы можем отблагодарить наших защитников за тот великий подвиг, что они совершили ради мира на планете», – сказал заместитель командира соединения 49-й армии ЮВО по военно-политической работе подполковник Сергей Прокопов.

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