06.05.2021 (09:00)

В Абхазии военнослужащие ЮВО поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Артюх Филиппа

В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Артюх Филиппа Ивановича 1923 года рождения с 76-и? годовщиной Победы.

Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, где под окнами его дома организовали выездной концерт. Военные музыканты исполнили для ветерана музыкальные композиции и песни военных лет «День Победы», «Катюша» и другие.

Также от лица командования базы ветерану передали именные открытки и подарки от военнослужащих.

«Для нас большая гордость и честь оказывать помощь и поддерживать ветеранов Победы. Подобная работа нами проводится регулярно, не только во время празднования Дня Великой Победы, но и в другие даты, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью», – отметил временно исполняющий обязанности заместителя командира российской военной базы по военно-политической работе майор Георгий Осташевский.

В беседе с военнослужащими ветеран поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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