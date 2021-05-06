06.05.2021 (08:50)

Военнослужащие ТОФ поздравят с Днем Победы около 20 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на Камчатк

В преддверии празднования Дня Победы командованием Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил Тихоокеанского флота организованы поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на Камчатке. Всего планируется поздравить более 20 человек.

Командование соединений и частей ОКВС в предпраздничные дни традиционно организовывает посещения на дому ветеранов Великой Отечественной войны. Эти мероприятия проходят не только в городах, но и в отдаленных поселках Камчатского края, где есть военные гарнизоны. Военнослужащие исполняют для пожилых людей военных лет, дарят цветы, праздничные наборы, а в случае необходимости помогают в бытовых вопросах.

При проведении праздничных мероприятий неукоснительно соблюдаются меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Все военнослужащие, посещающие ветеранов, прошли добровольную вакцинацию.

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