06.05.2021 (08:45)

В праздничные дни Ансамбль песни и пляски ВДВ выступит с концертами в трех регионах России

Во время праздничных и выходных дней, в период с 6 по 10 мая 2021 г., Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск (ВДВ) проведет большие праздничные концерты в трех субъектах Российской Федерации.

Мероприятия с участием артистов ансамбля пройдут в рамках праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Москве (в филиале № 1 ЦВКГ им. Бурденко и Центральном Совете ДОСААФ), а также на центральных площадях городов Калуга и Ессентуки Ставропольского края.

«Наша новая концертная программа называется «Поклонимся великим тем годам!» и посвящена 76-й годовщине Великой Победы. В нее вошли произведения отечественных авторов, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., нашим легендарным Воздушно-десантным войскам и Вооруженным Силам Российской Федерации в целом. Впервые мы представили свою новую программу на суд зрителей в середине апреля в Симферополе, во время участия в праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков» - подчеркнул начальник Ансамбля подполковник Владислав Твердый.

До конца года коллектив Ансамбля выступит с новой программой во всех соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск.



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