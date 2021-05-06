06.05.2021 (07:45)

Военнослужащие ВДВ совместно с ветераном ВОВ и жителями г.Кубинки исполнили песню “День Победы”

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., разведчики отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск и жители города Кубинки Московской области, в рамках акции “Поем всем двором”, посвященной празднику Великой Победы, совместно исполнили песню “День Победы” под аккомпанемент военного оркестра гвардейского соединения.

Разведчики-десантники одновременно исполнили знаменитую песню как на плацу соединения, так и на полигоне, музее Боевой славы, сцене дома культуры и во дворе жилих домов, расположенных вблизи соединения. Жители г. Кубинки с большим энтузиазмом отнеслись к акции и приняли в ней активное участие.

Вместе с разведчиками песню исполнил и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич ЩЕРБАЕВ.

Михаилу Васильевичу 98 лет. За плечами три фронтовых года. На войне он потерял ногу и с 1944 года передвигается на протезе. О войне он вспоминать не любит, слишком много переживаний пришлось на его долю: марш-броски на передовую, лобовые атаки, гибель друзей. До сих пор о тех временах он не может говорить без слез.

Также он любит песни. В своем почтенном возрасте пишет стихи и песни о войне и любви, сам исполняет их, когда есть настроение.

Песню «День Победы» с радостью согласился спеть вместе с разведчиками соединения специального назначения ВДВ, когда они пришли к нему в гости, чтобы поздравить с наступающим праздником. В ходе встречи он рассказал о своей службе, вспомнил боевых товарищей и непростые годы войны.

«День Победы» — песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова о Дне Победы. Непременный знаковый атрибут торжеств по поводу 9 мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне не только в России, но и странах СНГ. Кроме этого она является Строевой песней в Вооруженных силах Российской Федерации, а также её исполняют и в качестве парадного марша.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице