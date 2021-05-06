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06.05.2021 (06:45)

Военнослужащие ВВО облагородили более 20 воинских мемориалов и памятников в Бурятии

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, привели в порядок более 20 воинских мемориалов и памятников павшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

На территории Бурятского территориального гарнизона военнослужащие объединения выполнили побелку и покраску памятников на мемориальных комплексах, проведена реставрация постаментов с военной техникой, стел, уборку прилегающей к ним территории.

9 мая в г. Улан-Удэ пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На мемориальных комплексах пройдут праздничные митинги и торжественные построения соединений и частей Бурятского территориального гарнизона, военнослужащие и члены их семей возложат венки и цветы вечному огню и к местам захоронений русских воинов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Памятники , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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