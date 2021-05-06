06.05.2021 (07:15)

В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО прошла тренировка подразделений праздничного салюта

Военнослужащие артиллерийского соединения Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели репетицию праздничного салюта в честь празднования 76 годовщины Великой Победы.

Основной упор во время тренировки был сделан отработку правильности работы обновленного программного обеспечения установки 2А85, из которой будет выполняться салют.

9 мая жители города и ветераны увидят красивое световое представление из более чем 200 выстрелов специальными пиротехническими зарядами «Ассоль». Запуская заряды разных калибров в определенной последовательности и под разными углами, они создадут в вечернем небе города многоцветную живую картину из расширяющихся огненных шаров.

Управлять салютной установкой будут самые опытные военнослужащие артиллерийского соединения, уже принимавшие участие в салюте посвященному Дню защитника отечества в Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО.

Справочно: Новая салютная установка 2А85 состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. В расчет установки входит два человека.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой с точностью до долей секунд.

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