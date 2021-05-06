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06.05.2021 (08:30)

В столице Забайкальского края состоялась генеральная тренировка сводного салютного дивизиона ВВО

На одном из полигонов в Забайкальском крае военнослужащие сводного салютного дивизиона Восточного военного округа (ВВО) провели совместную генеральную салютную тренировку в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

В мероприятии приняли участие артиллерийские подразделения окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, а также артиллерийского соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкалье.

В тренировке были задействованы расчеты 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б», а также салютных установок 2А30.

В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.

Справочно:

9 мая в 22:00 в центральной части города Чита силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы Забайкальского края — состоится праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо будет запущено более 250 фейерверочных зарядов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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