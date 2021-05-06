06.05.2021 (07:30)

Военнослужащие и юнармейцы на Сахалине и Курильских островах приняли участие в акции «Письмо ветерану»

В рамках подготовки к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Восточном военном округе проводится военно-патриотическая акция «Письмо ветерану», в которой приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах, а также представители всероссийского движения «Юнармия» Сахалинской области.

В письмах солдат и юнармейцев звучали слова благодарности за их героизм, силу духа, отвагу и мужество, искренние и добрые пожелания ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и долгих лет жизни.

В рамках проходящей акции юнармейцами и военнослужащими армейского корпуса ВВО было написано свыше 200 писем, которые были отправлены ветеранам ВОВ, проживающих в Сахалинской области.

Цели акции - не дать забыть молодому поколению, какой ценой была завоевана Победа в самой страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.

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