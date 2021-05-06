06.05.2021 (08:00)

Танк МС – 1 и автомобиль ГАЗ – АА «Полуторка» примут участие в Параде в Уссурийске

Первый танк отечественной разработки МС – 1 и участник «Дороги жизни» автомобиль ГАЗ – АА «Полуторка» примут участие в Параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Уссурийске.

Военнослужащими Приморской общевойсковой армии и отдельного соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском крае, произведены ремонт ходовой части, обслужена силовая установка, восстановлено лакокрасочное покрытие.

Раритетная техника несколько раз проходила стационарные и пробеговые испытания.

МС – 1 является первым танком отечественной разработки. Всего было выпущено 959 боевых машин этого типа.

Также, специалистами бригады МТО на автомобиле ГАЗ – АА был выполнен комплекс работ. Проведена смазка узлов и агрегатов, обслужен двигатель, приведено в порядок лакокрасочное покрытие.

«Полуторка», прошедшая всю страну от блокадного Ленинграда и «Дороги жизни» до Уссурийска с отдельным соединением МТО, вместе с танком МС – 1 возглавит механизированную колонну, которая примет участие в параде войск Уссурийского гарнизона.

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