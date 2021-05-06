06.05.2021 (06:00)

В Забайкальском крае военнослужащие ВВО под аккомпанемент оркестра поздравили 98-летнего ветерана ВОВ с Днем Победы

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны 98-летнего Дмитрия Александровича Утюжникова на дому.

В поздравлении приняли участие музыканты сводного военного оркестра гарнизона, офицеры и военнослужащие штаба общевойсковой армии и соединения управления ВВО.

В адрес ветерана прозвучало торжественное поздравление, а также были исполнены музыкальные композиции, в том числе прославленная песня «День Победы».

Также Дмитрию Александровичу были вручены памятные подарки и цветы от командования общевойсковой армии Восточного Военного округ.

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