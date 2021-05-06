06.05.2021 (03:00)
Шестнадцатая колонна Центра гуманитарного реагирования обеспечила доставку более 330 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район
Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.
Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов шестнадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз – Кельбаджар и обеспечила доставку более 330 тонн груза в Кельбаджарский район. В том числе – продукты, строительные материалы и оборудование.
Всего, при содействии российских миротворцев, шестнадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено более 3100 тонн грузов.
Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.
Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.