06.05.2021 (03:00)

У 49-й общевойсковой армии ЮВО в Ставрополе появился свой войсковой храм

В Ставрополе состоялось соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невинномысской епархией и 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО), согласно которому собор святого равноапостольного князя Владимира в Ставрополе получил статус главного храма объединения ЮВО.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Резанцев, подписав соглашение заложили добрую традицию проведения всех обрядов и таинств с военнослужащими и членами семей гарнизона в своем войсковом храме.

В честь обретения статуса главного храма митрополитом была проведена литургия и крестный ход вокруг храма, а также подарена икона Пресвятой Богородицы.

При храме действует сквер Молодежный, высажен фруктовый сад, оборудовано футбольное поле. Осенью этого года откроется православная гимназия. Несмотря на новый статус Владимирского собора, изменений в его работе не будет. Двери храма открыты для всех.

«В последующем все наши мероприятия, с вашего благословения мы будем проводить в этом замечательном храме. Все они нацелены исключительно на укрепление наших южных рубежей. Спасибо за этот чудесный подарок» – сказал Яков Резанцев.

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