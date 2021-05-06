06.05.2021 (05:00)

Курсанты Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского поздравили с Днем Победы ветерана ВОВ

В преддверии76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А. Ф Можайского, а также юнармейцы из подшефной академии школы, поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Петра Ивановича Кривоноса.

Петр Иванович Кривонос с 1943 года по 9 мая 1945 года участвовал в боевых действиях 3-го и 1-го Украинских фронтов в составе бомбардировочного полка 244 авиационной дивизии 17 Воздушной армии. Совершил более 70 боевых вылетов, участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. За мужество и самоотверженность ветеран награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, многочисленными медалями. Кроме того, Петр Иванович почетный работник высшего профессионального образования, долгое время трудился в Военно-космической академии, имени А. Ф Можайского – главной кузнице офицерских кадров Космических войск ВКС России.

В рамках патриотической акции оркестр Военно-космической академии исполнил музыкальные композиции военных лет. Праздничную программу дополнили выступления курсантов и юнармейцев «Можайки».

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