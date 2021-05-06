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06.05.2021 (04:00)

В 15 армии ВКС ОсН продолжается весенний призыв граждан на военную службу

В соединениях и воинских частях 15 армии ВКС ОсН продолжаются мероприятия весеннего граждан на военную службу и увольнение военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Около 300 граждан из 9 субъектов Российской Федерации, от Санкт-Петербурга до Владивостока, принято на военную службу по призыву. Около 10 процентов от общего числа призванных граждан имеет высшее образование.

С целью предупреждения заноса и распространения среди личного состава случаев заражения коронавирусной инфекцией, все призванные военнослужащие в воинских частях размещаются отдельно от остального личного состава, со строгим соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий, сроком на 14 суток.

Встреча молодого пополнения на станциях прибытия и отправление увольняемых военнослужащих осуществляется автомобильным транспортом воинских частей. Все увольняемые военнослужащие обеспечиваются средствами индивидуальной защиты на путь следования.

Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди личного состава из числа молодого пополнения не зафиксировано.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Призывник , Призыв , Воздушно-космические силы (ВКС)
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