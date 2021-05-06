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06.05.2021 (01:30)

В Твери все желающие смогли посетить агитационный поезд

В рамках военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» на железнодорожный вокзал города Твери прибыл агитационный поезд.

На вокзале поезд встретили оркестр, знаменная группа Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

После открытия торжественного митинга, посвященному пребыванию агитационного поезда, для почетных гостей и официальных лиц была проведена экскурсия по агитационному поезду. В митинге принимали участие военнослужащие военно-транспортного авиационного полка, офицеры и курсанты Военной академии ВКО, юнармейцы, а также школьники и студенты города Твери.

Для всех присутствующих была организованна концертная программа ансамбля песен и плясок ЗВО и оркестра Тверской Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова, где были исполнены песни военных лет. Также на митинге была организованна выставка вооружений военной полиции и полевая кухня.

В железнодорожный состав входят тематические вагоны времен Великой Отечественной войны, платформы с образцами новейшей техники – танк Т-90М, бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-К», самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ». Помимо этого, в составе поезда присутствует вагон, посвященный работе военных медиков в период пандемии с названием «Победа над невидимым врагом». В нем проводятся медицинские исследования и консультации для всех желающих.

Всего агитационный поезд посетило более 3 тыс. человек. Под марш оркестра «Прощание славянки» агитационный поезд отправился в Ярославль. Акция завершится 27 июня в парке «Патриот».

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Западный военный округ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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