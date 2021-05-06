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06.05.2021 (03:30)

Представители православной церкви провели тематические занятия с военнослужащими дальней авиации в Мурманской области

В Мурманской области представители православной церкви провели тематические занятия с военнослужащими по призыву, посвященные истории и обычаям Русской православной церкви.

В рамках проводимых мероприятий был организован просмотр тематического историко-документального фильма, входе которого проводилась беседа на тему формирования патриотизма и идеологии христолюбивого воинства, разъяснены цели проделываемой Русской православной церковью по поддержанию высокого уровня нравственного состояния личного состава, рассмотрены основные духовные запросы военнослужащих в их патриотическом воспитании.

"В ходе проведения бесед особое внимание было уделено развитию высоконравственных духовных традиций русской армии, сформировавших те уникальные качества российских солдат и офицеров, которые стали эталонами благородства и мужества для всего нашего народа", - сообщил заместитель командира смешенного авиационного полка по военно-политической работе майор Дмитрий Беляков.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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