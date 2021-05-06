06.05.2021 (00:30)

Курсанты-штурманы проходят практику в Энгельсском соединении дальней авиации

В Энгельсское соединение дальней авиации и в подчинённые воинские части, дислоцированные в Калужской, Мурманской, и Саратовской областях, проходят практику курсанты Челябинского высшего военного авиационного Краснознамённого училища штурманов для прохождения стажировки по будущим специальностям.

Основной целью данной стажировки является совершенствование командных и методических навыков при выполнении обязанностей по должностному предназначению в первичных должностях офицеров.

На начальном этапе при подготовке к войсковой стажировке, командованием проведены все виды инструктажей, организованы изучение курсантами должностных и специальных обязанностей, а также сдача зачетов на допуск к самостоятельной работе в качестве стажера.

Для прибывших курсантов были сформированы учебные группы согласно их профильной специальности, за каждой из который были закреплены опытные наставники-инструкторы.

В течении месяца с ними будут проведены практические занятия согласно утвержденного плана, по результатам который стажеры сдадут зачеты.

"Стажировка - это хорошая школа, ведь именно во время нее перенимаешь уникальный опыт старших офицеров на практике, учишься методике проведения занятий с личным составом. В этом учебном перероде к нам прибыли курсанты из различных учебных заведений, которые обучаются более чем на 10 различных специальностях, включая будущих летчиков, штурманов, инженеров". - сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

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