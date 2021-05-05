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05.05.2021 (22:45)

В Калининграде прошла вторая ночная репетиция военного парада

В общей сложности в ней приняли примут участие более 2400 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

В ходе репетиции были отработаны слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие командующего Балтийским флотом, прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы.

В репетиции приняла участие военная техника, которая была представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика» и «Акация», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и бронетехникой. Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло более  70 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота, а также техника военных лет.

Генеральная репетиция военного парада в Калининграде пройдет 07 мая в 10.00 по местному времени.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Военные парады
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