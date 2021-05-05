05.05.2021 (23:30)

Посетители акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в Ярославле попробовали солдатскую кашу

В Ярославле в рамках проведения Всероссийской акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» на перроне вокзала была развернута полевая кухня КП-130, где военные повара в реальном времени готовили гречневую кашу с мясом и угощали всех желающих.

Полевая кухня работала в течение 4 часов, за это время более 500 посетителей военно-патриотической акции угостились полевой кашей и горячим чаем на перроне вокзала под звуки выступления артистов Центрального дома Российской армии.

Помимо этого, на перроне были развернуты специальные палатки «Военторга», где наряду с продуктами питания можно было приобрести сувенирную продукцию с логотипами Вооруженных Сил Российской Федерации.

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